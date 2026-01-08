Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Can Armando Güner'i kadrosuna katmak üzere...

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen hücum oyuncusu Can Armando Güner ile anlaşma sağladı. TRT Spor'da yer alan habere göre 7 Ocak 2008 doğumlu olan Can Armando Güner, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşına girdi. Uluslararası transfer kuralları gereği reşit olması beklenen oyuncu için resmi prosedürlerin önündeki engel de böylece kalkmış oldu.

Can Armando Güner'in kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.