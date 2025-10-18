Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çöp evdeki 41 yaşındaki zihinsel engelli Hatice Çankaya’nın, yaklaşık 1 ay önce ölen annesi Asiye Çankaya’nın cesediyle yaşadığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan bir süre haber alamayan yakınları eve geldi.

Hatice Çankaya'nın yakınlarına kapıyı açması üzerine içeriden yoğun koku geldiği fark edildi. Durumdan şüphelenip daireyi kontrol eden yakınları, Asiye Çankaya’nın çürümeye başlayan cesedi ve tüm odalarda sokaktan toplanan çöplerle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede 81 yaşındaki Asiye Çankaya'nın yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Asiye Çankaya’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Zihinsel engelli Hatice Çankaya ise sağlık kontrolü için aynı hastaneye götürüldü.

Evdeki çöpler, belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.