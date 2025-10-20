İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

YAŞLI KADIN ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt geçidi de suyla doldu. Suyla dolu alt geçitte akülü aracıyla yaşlı kadın mahsur kaldı. Alt geçitte ölümle burun buruna gelen kadının imdadına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Yaşlı kadın, boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.