Milli Eğitim Bakanlığı, özel rehabilitasyon merkezlerine, biyometrik yüz tanıma sistemi kurması için 1 Aralık’a kadar süre tanıdı. Sistem için ihale yapmaktan kaçınan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3 bin 355 rehabilitasyon merkezini, Türk Telekom’un alt kuruluşu İNNOVA AŞ’den alım yapmaya zorladı.

İKİ KAT PAHALI SATIŞ

Biyometrik yüz tanıma sisteminin, serbest piyasadan yüzde 100 pahalı satılması üzerine rehabilitasyon merkezleri itiraz etti. MEB, ‘Kurduğun sistemi kabul etmem’ diye karşılık verdi. Serbest piyasada 40 bin TL ile 90 bin TL arası satılan yüz tanıma sistemini, rehabilitasyon merkezleri, MEB emriyle İNNOVA AŞ’den piyasanın iki katına alıyor. Kurumların halen aktif olan sistemleri de MEB istemediği için çöpe gidecek.

735 MİLYONLUK PAZAR

İNNOVA AŞ, rehabilitasyon merkezi başına 189 bin TL olmak üzere 3 bin 355 kurumdan toplam 671 milyon TL kazanacak. Yüz tanıma sisteminin bakımı için serbest piyasadaki işletmeler ek ücret istemiyor. İNNOVA’ya ise kurum başı yıllık 425 dolar (17 bin 850 TL), toplam 63.4 milyon TL bakım ücreti ödenecek. Rehabilitasyonlardaki kamera ve bakım ücreti 735 milyon TL’ye çıktı. Kurumlar ayrıca önümüzdeki 4 yıl boyunca yılda 450 dolar bakım ücreti ödeyecek.

YÜZ TANIMA DAVASI MAHKEMELİK OLDU

Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği, yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 24. İdare Mahkemesi’ne önceki gün dava açtı. Merkezlerde zaten kamera sistemi olduğunu, kurumların ikinci kez MEB’in istediği şirketten alım yapmaya zorlandığı ve engelli çocuk verilerinin yasaya aykırı ihlal edildiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI KARAR VERECEK

Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği, CİMER’e başvurdu. Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) merkezlere kurulması için MEB’in, 3 bin 355 rehabilitasyon merkezini yazılı emirle, özel bir şirkete yönlendirmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

OKULLARIN MUHATABI ONLARMIŞ!

İNNOVA Teknoloji Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Emre Alıç: “Büyük kapasiteli işler yapma becerisine sahibiz. Rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi için MEB’le çalışacağız. Okul giriş-çıkışlarında kameralar kurup, sürekli kayıt alınacak. Öğrencilerin yüz görüntüsüyle karşılaştırılan kayıtları, MEB’e ileteceğiz. MEB herhangi bir işlem yapılmayacak. Okullar, İNNOVA’ yla muhatap olacak.”

ADRESE TESLİM 2.1 MİLYARLIK İHALE!

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile İNNOVA arasında sözleşme imzalandı. Biyometrik kamera sistemlerinin, bu şirketten alınması mecbur tutuldu. İNNOVA, 5 ay önce de MEB’den, Fatih Projesi Faz 4 için 2.1 milyar liralık ihaleyi aldı.

BAKANLIK, ‘ACEL YAPIN’

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner imzalı resmi yazıyla da 81 milli eğitim müdüründen, özel rehabilitasyon merkezlerinin biyometrik yüz tanıma sistemlerinin en geç 1 Aralık’a kadar İNNOVA’ dan alınmasının sağlanması istendi.

‘Şüpheli gibi yüzleri kaydedilecek’

Dernek: “Özel gereksinimli çocuklar evde, toplumdan izole ve eğitim hakkından mahrumdu. Yeni düzenlemelerle çocuklar eğitime tam alışmıştı. MEB’in son kararı kurumları denetlemekten çıktı. Özel çocukların her derste yüzleri kameraya çekilip, azılı suçlular gibi sürekli izlenmesi, onur kırıcı ve aşağılayıcı. Bu yetmez gibi, biyometrik kayıtları da özel şirket tutacak.”

6 aylık engelli bebeklerin verileri özel sektöre sızdı

Bakanlık, mevcut dijital teknolojilerini kullanmak yerine İNNOVA AŞ’den hizmet satın alınması için yaptığı baskı, öğrencilerin güvenliğini de riske attı. Rehabilitasyon merkezlerindeki, 6 ay ile 18 yaş arası 500 bin engelli çocuğun kamera görüntüleri ve hastalık bilgileri özel şirkete sızdı.

DOLARA ENDEKSLİ SATIŞ!

- ’Yerli milli yazılım’ denilip, bakım ücreti kurum başına yıllık 425 dolara sabitlendi.

- MEB’in kadrosu ve MEBSİS entegresi olduğu için sistem sıfır maliyetle kurulabilirdi.

- İNNOVA’ya 2 kamera, 1 adet PoE Switch, yazılım cihaz bedeli boşuna ödettirildi.

- 15 Eylül’e kadar 189 bin TL olan kurulum ücreti, 1 Aralık’a kadar 220 bin TL oldu.

- Okulların, giriş-çıkış kapı sayısına göre kamera sayısı artacağı için maliyet artacak.

CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ

- MEB, kamu malı olan yazılım kodlarını özel bir şirkete gönderdi.

- Devletin, denetim ve mülkiyet hakkı, özel sektörle paylaşıldı.

- KVKK yasası ihlal edilip, kişisel veriler irade dışı kayıt altına alınıyor.

- Engelli çocukların farklı açılardan görüntüsü çekilip, internete yüklenecek.

- Down sendromlu çocuklar dahil hastalıkları afişe edildi. Güvenlik riski var.