Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Emir Aras ile Alara adında iki çocuğu oldu. Geçen günlerde çiftin Dubai'ye taşındığı iddia edildi.

Düzyatan önceki akşam katıdığı bir etkinlikte bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Dubai kararının çocuklarının eğitimi olduğunu vurgulayan oyuncu "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler" ifadelerini kullandı.