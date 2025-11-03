Yeşilçam’ın usta isimlerinden 85 yaşındaki Engin Çağlar’a, 1 Kasım günü İstanbul Şişli’de motosikletli bir sürücü çarptı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Çağlar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya çarpan 21 yaşındaki sürücüsünün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Kazayı anlatan sürücü, “Karanlıktı biraz, fark ettiğim anda frene bastım, duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım, o arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım. Motorum taksiye çarptı, ben de sürüklenip yaralandım” dedi. İfade işlemlerinin ardından “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.