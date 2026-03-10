Son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'te görev alan teknik direktör Engin Fırat, dün Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fırat'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından aynı gün baba ocağı olan Antalya'nın Kemer ilçesine getirildi.

Teknik direktör Fırat için bugün öğle saatlerinde baba ocağının olduğu sokakta cenaze namazı kılındı. Törene baba Mehmet ile anne Nazmiye Fırat, kardeşi, aile dostları, yakınlarının yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Fırat'ın cenazesi Göynük Mahallesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı kılındığı esnada ve defin sırasında baba Mehmet Fırat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktör Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığıyla başladı. Fenerbahçe'den sonra Lorant ile beraber Almanya'da LR Ahlen'de görev alan Fırat, Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da görev aldı. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Engin Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktıktan sonra 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.