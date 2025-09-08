Aslen Sivaslı olan Engin Koç, 1959'da İstanbul'da doğdu. 16 yaşında mankenliğe başlayan Koç, 1976 yılında Saklambaç Gazetesi'nin 'Mankenler Kralı' yarışmasında 1’inci seçildi.

Yıllarca podyumda boy gösteren Engin Koç, birçok dizi ve sinema filminde de rol aldı.

Eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte yaşayan Koç, yıllarca sık sık ziyaret ettiği, baba ocağı Sivas'taki Yeniköy'e ev yaptırdı, şimdi bahçesinde toprakla uğraşıyor.

Köyüne hemen her yıl gelip gittiğini ve genelde akrabalarında kaldığını belirten Koç, bu nedenle kendine ait bir ev yapmak istediğini belirterek, insanın özüne dönmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Koç, "Onun için burayı seçtim. Her zaman burada bir yuvam olsun istedim. Bütün halalarım, köy bütün hepsi akraba zaten" ifadelerini kullandı.

"ARTIK İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Engin Koç, İstanbul'u sevdiğini ama kalabalığın insanı yorduğunu belirtti.

Eski manken, "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri bir yer arıyor. Burada insan rahatlıyor, mevsimi görüyor" dedi.

"GEÇMİŞİMDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Meslek hayatının kendisi için özel bir yeri olduğunu anlatan Koç, "Her yaşın, her zamanın kendine göre özelliği var. Onlar yaşanacakmış, yaşadık. Geçmişimden hiçbir zaman pişman değilim. Şu an artık bilgelik zamanıma doğru yürüyorum. Yani artık işin erbabı olmak, yaşamın erbabı olmak diye bir şey vardır. Ama bu sonsuz yolculukta yola devam, durmak yok. Yani hep öğreniyorsun. Keşkelerim de olmuştur tabi. Herkes bir şey öğreniyor. Öğrene öğrene gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yer aldığı sektörler içerisinde en çok mankenliği sevdiğini ama oyunculuğun da önemli olduğunu ifade eden Koç, "Sanat hayatında hiçbir şey bırakmadım. Şu anda kendime göre bir dizi olursa seve seve oynarım. Projelere her zaman açığım" dedi.

Eskiden film çekmenin çok zor ve güzel olduğunu söyleyen ünlü isim, "Şimdilerde de güzel. Mesela 20 tane dizi çıkıyor sezon başında insanların favorisi olan devam ediyor" diye konuştu.