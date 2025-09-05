Dilan Polat son paylaşımı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. "Ben bacımın evine, bana da iyi gelecektir eminim" ifadelerini kullanan Dilan Polat ayrılık oklarını üzerine çekti.

Polat, ilk olarak "Ben bacımın evine, bana da iyi gelecektir eminim. Asla kimse ile de konuşmak istemiyorum. Bundan sonra Hiçbir şey için de uğraşmamaya ant içtim!" yazdı.

Takipçisinin "İyi misin?" diye sorması üzerine yeni bir paylaşımda daha bulunan Dilan Polat, "O kadar iyiyim ki... Tek başıma kendi içimde ki dertlerle boğuşmaya çalışıyorum sürekli. Bir elimden tutan yok çırpınıyorum resmen. Artık daha mantıklı düşünebiliyorum. Robot Dilan olmuşum ben yine de herkes şikayetçi, kimse yardımcı olmuyor kendi kendime çabalıyorum, kimse memnun değil rahatsız gibi benden olsun be... Gram çaba yok heves zaten yoktu artık hiç yok! Sadece nefes alan birisiydim ben. Sadece uyumak istiyorum" cevabını verdi. Polat'ın paylaşımının ardından sosyal medyada "Engin seni evden kovmuş" yorumları yapıldı.

Engin Polat ile eşinin evden ayrılmasının ardında konuyla ilgili açıklama ve paylaşımda bulunmadı.