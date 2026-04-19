Engin Polat ile Dilan Polat’ın boşanma kararı geniş yankı uyandırmıştı. İkilinin karşılıklı açıklamaları, aralarındaki gerilimin giderek arttığı şeklinde yorumlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Engin Polat’ın pavyonda görüntülenmesinin ardından Dilan Polat çektiği videolarla sert tepki göstermişti. Son olarak ortaya çıkan yeni fotoğraflar sonrası ise Dilan Polat’ın duygusal bir çöküş yaşadığı ve gözyaşlarına hâkim olamadığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayımladığı videoda Polat’ın sinirlerine hakim olamadığı ve sert ifadeler kullandığı görüldü. “Fotoğrafı ben de gördüm” diyerek başladığı konuşmasında duygusal anlar yaşadığı belirtildi.

''İBLİS'' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu görüntülere tepki gösteren Polat, “Yırtarım seni. İblis. Deccal de değilsin. Burnu burnuna değmiş, bir milim kalmış. Utanmaz seni.” ifadelerini kullandığı ve büyük bir öfke patlaması yaşadığı görüntüleri paylaştı.





''ELİNİ KIRMAYA ÇALIŞTIN''

Açıklamalarının devamında geçmişte yaşananlara da değinen Polat’ın, “Biri benimle fotoğraf çekilmek istediği zaman elini omzuma attığında elini kırmaya çalışan sen.” diyerek sitem ettiği ve gözyaşları içinde konuşmasını sürdürdüğü öne sürüldü.

ENGİN POLAT'TAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Engin Polat ise ''Fotomontaj, hatırlamıyorum. Bu arada beni kimse yırtamaz.'' açıklamasını yaptı.



