Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki mağazalarını kademeli olarak kapatırken, Ukrayna’yı resmi internet sitesinde faaliyet gösterdiği ülkeler listesinden de çıkardı.

UKRAYNA’DA 35 MAĞAZAYA KADAR ULAŞMIŞTI

2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlayan English Home, kısa sürede ülkede 35 mağazaya kadar ulaşarak büyümesini sürdürmüştü. Ancak son aylarda yaşanan gelişmeler, markanın Ukrayna operasyonlarını durdurduğunu ortaya koydu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre şirket, “pazar koşulları ve operasyonel zorluklar” nedeniyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı.

ŞUBAT’TA ONLINE SATIŞLAR DURDU

İlk sinyaller, Şubat 2025’te gelmişti. English Home’un Ukrayna’daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını kapattı. Bir süre sonra site tamamen erişime kapanırken, şirketin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada online satışların sonlandırıldığı ve müşterilerin yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden alışveriş yapabileceği duyuruldu.

UKRAYNA ARTIK RESMİ LİSTEDE YOK

English Home’un küresel internet sitesinde yer alan “faaliyet gösterilen ülkeler” listesinden Ukrayna’nın da çıkarıldığı fark edildi.

Ukrayna basınına göre, ülkede az sayıda mağaza hâlâ faaliyet gösterse de bunların da kademeli olarak kapatılacağı belirtiliyor.

GLOBAL STRATEJİDE YENİ DÖNEM

English Home, 2010’dan bu yana yurt dışı mağazalaşmasını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar’da güçlü bir varlık oluşturmuştu. Ukrayna’dan çekilme kararı, şirketin küresel operasyonlarını yeniden yapılandırdığı bir döneme denk geldi.

Şirketin, kaynaklarını daha istikrarlı pazarlara yönlendireceği değerlendiriliyor.