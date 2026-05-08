Macaristan’da siyaset arenası hareketli günler geçiriyor. 16 yıllık Victor Orban hükümetini seçimlerde ezici bir çoğunlukla deviren Tisza Partisi lideri ve Başbakan Péter Magyar, kayınbiraderini bakan olarak atacağını duyurmuştu. Daha iktidarı devralmadan yaptığı bu hamle ile tepki çeken çiçeği burnunda başbakan geri adım attı.

Eniştesi Márton Melléthei-Barna gelen tepkilerin ardından, Adalet Bakanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Perşembe akşamı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Melléthei-Barna, bu göreve aday gösterilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ancak mevcut siyasi iklimde geri çekilmenin en doğru karar olduğunu belirtti.

Bakanlık teklifinin akrabalık veya uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisiyle bir ilgisi olmadığını savunan hukukçu, partisinin ve ülkenin çıkarlarını kişisel hedeflerinin önünde tuttuğunu vurguladı.

"DEĞİŞİKLİĞE GÖLGE DÜŞMESİN"

Tisza Partisi’nin anketlerde yüzde 70 destek seviyesine ulaştığını ve 3,3 milyon seçmenin değişim için oy verdiğini hatırlatan Melléthei-Barna, şu ifadeleri kullandı:

"Bu muazzam yetki, hukukun üstünlüğü ve adalete olan toplumsal güvenin artırılmasını gerektiriyor. Başbakan ile olan ailevi ve arkadaşlık bağım, şu aşamada bu sürece yardımcı olmuyor. Rejim değişikliği idealine en ufak bir gölge düşmemesi adına adaylığımı geri çekiyorum."

YENİ BAŞBAKANDAN ENİŞTESİNE DESTEK

Kayınbiraderini bakan olarak önerdiği için bir süredir eleştiri oklarının hedefinde olan Péter Magyar ise karara saygı duyduğunu ifade etti. Magyar, Melléthei-Barna’nın bakanlık için aslında ideal bir isim olduğunu ancak gösterdiği vatanseverlik ve fedakarlıkla takdir topladığını söyledi.

Magyar, kayınbiraderinin bakan olmasa da milletvekili olarak ekibin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti.

YENİ ADAY AÇIKLAYACAKLAR

Siyaset kulislerinde Melléthei-Barna'nın ismi uzun süredir bu makam için tek seçenek olarak değerlendirildiği için, şu an için yerine kimin geçeceği konusunda net bir spekülasyon bulunmuyor.

Péter Magyar, Adalet Bakanlığı için belirlenecek yeni ve sadece profesyonel faaliyetleriyle değerlendirilecek aday ismini Cuma günü kamuoyuna duyuracak.