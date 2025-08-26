Diyanet İşleri Vakfı Mütevelli heyeti üyesi olan Kurt, aynı zamanda Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu’nda da başkanlık yapıyor.

Bakanın eniştesi; alınan yeni kararla Gaziantep İslami İlimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademisyenlik yapmaya da başladı. Kendisine ‘Skoda SuperB’ makam aracı tahsis edilen Fatih Kurt, akademisyen olsa da Gaziantep’e taşınmadı. Fatih Kurt, görevlendirme ile Diyanet’in Ankara merkezinde kaldı.

Kurt daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevindeydi.

2023 seçimlerinde AKP’den Erzurum Milletvekili Aday Adayı olan Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı’na döndü ve Başkan Ali Erbaş’ın danışmanı oldu.