Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde, felaketi yaşayan binlerce aile mezarlıklara akın etti. Kaybettikleri yakınlarını anmak için gece saatlerinden itibaren kabristanlara gelen vatandaşlar, dualar okuyup mezarlara çiçek bıraktı.
SEMBOL FOTOĞRAFIN ACILI BABASI ORADAYDI
Ebrar Sitesi enkazında hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in elini, dondurucu soğuğa rağmen bırakmadan bekleyen ve bu karesiyle hafızalara kazınan Mesut Hançer, yıl dönümünde yine kızının yanındaydı. Eşi Gülseren Hançer ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar mezar başında bekleyen acılı baba, evladının kabrini temizleyip dualar etti.
"ACIMIZ BİR AN OLSUN DİNMEDİ"
Depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen yüreğindeki sızının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Mesut Hançer, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:
"Yaşanan bu büyük acı bir an olsun dinmedi. Her anımız o günü hatırlayarak geçiyor. Kızımın mezarı başındayız, onu hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."
MEZARLIKLARDA GECE BOYU ANMA
Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman ve diğer illerdeki mezarlıklarda da benzer manzaralar yaşandı. Depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de binlerce kişi ellerinde karanfillerle kayıplarını andı.