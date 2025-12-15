Silivri Cezaevi’nde yaşandığı öne sürülen bir diyalog kamuoyunda gündem oldu...
İddiaya göre, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedi.
Ancak Aysever’in, İmamoğlu’nun uzattığı eli “Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam” diyerek geri çevirdiği öne sürüldü.
Söz konusu iddia, Aysever’in avukatı Yiğit Akalın tarafından yalanlandı.
Akalın, cezaevinde böyle bir diyalog yaşanmadığını belirtti.
Akalın’ın aktardığına göre gerçekte yaşanan şu şekilde:
-Ekrem İmamoğlu “geçmiş olsun” diyerek avukat görüşü sırasında Enver Aysever’e sesleniyor.
-Aysever de cevaben “Sağ olun Başkanım size de” diyor.