ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Epstein’e ait olduğu belirtilen geniş fotoğraf arşivinden bazı kareleri kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda, eski ABD Başkanı Donald Trump, eski danışmanı Steve Bannon, eski Başkan Bill Clinton, milyarder iş insanı Bill Gates, Prens Andrew ve ekonomi dünyasından başka önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Fotoğrafların Epstein’in malikanesinde çekildiği ve kendisine ait e-posta hesaplarından elde edildiği ifade edildi.

ABD basını, paylaşılan toplam 19 fotoğrafın, Epstein’ın geçmişte bu kişilerle sosyal veya profesyonel bağlantılar kurduğunu gösterdiğini yazdı. Fotoğrafların herhangi bir suç isnadı içermediği, yalnızca arşiv niteliği taşıdığı vurgulandı.

TRUMP YAZILI PREZERVATİFLER BULUNDU

Komite tarafından servis edilen görseller arasında, üzerinde Donald Trump’ın karikatürize yüz çiziminin yer aldığı ve 4,5 dolar etiket fiyatı bulunan prezervatifler de yer aldı. Bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ayrıca Trump’ın, yüzleri komitece mozaiklenen altı kadınla birlikte görüldüğü başka bir fotoğraf da yayımlandı.

95 BİN FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Epstein’in malikanesinden elde edildiği bildirilen arşivde, toplam 95 binden fazla fotoğraf bulunduğu açıklandı. Arşivde Clinton, Epstein’ın yakın çevresinden Ghislaine Maxwell, Bill Gates, Prens Andrew ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi çok sayıda tanınmış isimle çekilmiş görüntüler yer alıyor.

Gözetim Komitesi üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada, bulunan materyallerin “Epstein ile temas kuran güçlü erkekler ve binlerce kadının yer aldığı dev bir görsel arşiv” olduğunu ifade etti.