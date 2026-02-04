İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, önceki akşam Ekrem Açıkel’in sunduğu Vatandaş Ekrem Açıkel programında kayıp çocukları anlattı. KAYIP ÇOCUK SAYISI 104 BİN 531 Kayıp çocuklara ilişkin soru önergesi verdiğini belirten Çömez, TÜİK’in sitesine yönlendirildiğini belirtti. Çömez, “2008 ile 2016 yılları arasında arasında kayıp çocukları vermiş. 2016’dan sonra TÜİK’in sitesinde kayıp çocuklarla ilgili bilgi yok. 8 yıllık sürede kayıp çocuk sayısı 104 bin 531” dedi. Epstein dosyasını işaret eden Çömez, Türkiye’den kız çocuklarının kaçırılıp Epstein adasına götürüldüğüne ilişkin belgenin dosyada olduğunu belirtti. EPSTEIN 9 KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ Çömez, 9 kez Türkiye’ye gelen Epstein’in kişisel banka hesabından Türkiye’ye 200 milyon dolar transfer edildiğini belirtti. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni belgeler üzerine soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmayı Çömez’in 22 Aralık 2025 tarihli bir tweeti üzerine başlattı.

