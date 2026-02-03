Reşit olmayan çocuklara karşı cinsel saldırı ve işkence suçlarından hüküm giymiş ABD’li sapık Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla yeni belge yayınlandı.

Tanık ifadeleri ve mahkeme belgelerinde, pedofili ve insan ticareti ağıyla ilişkilendirilen Epstein’a ait özel bir adaya Asya ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den de çocuklar taşıdığına yönelik iddialar var.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'den çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, Epstein davasında yayımlanan yeni belgeleri de araştırıyor.

‘REŞİT OLMAYAN KIZLAR’

2009 yılında ismi açıklanmaya Epstein mağdurunun ortaya çıkan ifadesinde, “ Epstein, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve birçok ülkeden İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları özel jetiyle taşıdı. İngilizce bilmeyenleri tercih ediyordu çünkü daha savunmasızdılar ve suçlarını ihbar edemiyorlardı” sözlerine yer verildi.

MASAJ TUZAĞI

Kaçırılan çocukların Avrupa, Karayipler, Afrika ve ABD’de yıllarca sistematik istismara maruz kaldığı mahkeme tutanaklarına yansıyanlar arasında. Epstein’ın, modeller, aktrisler ve ünlüler aracılığıyla genç kızları ağına çekerek, “masaj” bahanesiyle istismara başladığı ardından politikacılar, iş insanları ve kraliyet üyelerini kız çocuklarını “hediye” ederek istismarın görüntülerini kaydetmiş. Bu arada, Epstein soruşturmasında paylaşılan devasa veri seti, ‘JMail’ adı verilen platformda erişime açıldı.

Kan donduran ‘ölü bebekler’ ifadesi

Yayınlanan maillerde FBI içerisindeki bazı ajanların Epstein’e çalıştığı görüldü. FBI ajanı bir erkek mağdurun ifadelerini Epstein’e e-posta ile yolladığı ortaya çıktı. Yazışmalarda, erkek mağdurun bir yat partisinde Epstein ve ABD eski Başkanı Bill Clinton ve George Bush tarafından tecavüze uğradığı yer aldı. EFTA00147661 kodlu belgede, 2000 yılında yaşanan olay günü yatta bulunan bebeklerin “ayaklarının kesildiği” ardından “iç organları çıkarılarak” öldürüldüğüne dair mağdur ifadesi yer alıyor. Epstein ise “Bush’un tecavüz ettiğini bilmiyordum” diyerek e-postayı cevaplamış.

Adada Türk mankene ‘vahşice tecavüz’ iddiası

Dosyalardaki isimlerin açıklanmasının ardından bir Türk mankene de tecavüz edildiği öne sürülmüştü. Dava dosyasında B.K olarak ismi geçen Türk kadının Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell çiftiyle bir mangal partisinde tanıştığı ve Maxwell’in yardımıyla “vahşice tecavüze uğradığı” belirtiliyor. Tecavüz ardından kadını timsahların bulunduğu büyük bir su birikintisinin yanına götürerek ve timsahlara atmakla tehdit edildiği belgelere yansıyanlar arasında. Karayipler’de Epstein’e ait olan adaya sadece özel davetli isimlerin girebildiği biliniyor. Adaya götürülen çocuk ve kadınların ünlü siyasilerle cinsel ilişkiye zorlandığı ve öldürüldüğüne dair yeni belgelerin ortaya çıkması tüm dünyada inőale neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu karanlık ağın cezasız kalamaması çağrısında bulundu. Epstein tutuklandıktan sonra 2019 yılında cezaevinde ölmüştü.

Skandalda adları geçen Türkler iddiaları reddetti

ABD’li milyarder Tom Pritzker’in, Epstein’a yolladığı bir e-postada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için ‘Henry Kissinger’a benzeyen bir siyasetçi’ ifadelerine yer verildi. Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada belgelere “provokasyon amaçlı kullanılmaktadır” ifadelerini kullanıldı. Bir diğer yazışmada ise “Duncan Buchanan” isimli bir kullanıcı, İstanbul ziyaretinde Ali Babacan’ı ziyaret edeceğinden bahsediyor. Aynı yazışmada, Egemen Bağış’a mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldığı kaydediliyor.

YARAMAZ ÇOCUK

İhlas Holding’in CEO’su Mücahid Ören’in Epstein yazışmalarında “yaramaz” olarak geçtiği görüldü. Epstein’in suç ortağı olduğu için 20 yıl hapis alan Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıkan Ören, e-postaları iş insanı Richard Branson ile tanışmak için gönderdiğini söyledi. 2017 yılında Antalya’daki Rixos Premium Belek Oteli’ne genç kadınların “masöz stajyeri” olarak yönlendirilmesine ilişkin yazışmalar tüm dünyada tartışııyor. İşaret edilen isim ise Fettah Tamince. Epstein’ın bu yazışmalarda Rixos Otelleri’nin sahibi Tamince’ye teşekkür ettiği görülüyor. Rixos Oteller grubu açıklamasında, “belgelerin gerçeği yansıtmadığını” belirtti.