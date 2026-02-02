Epstein casusluk örgütü mü yönetiyordu. ABD Adalet Bakanlığının yayınladığı milyonlarca sayfalık Epstein belgelerinde Türkiye'ye dair yer alan iddialar gündeme oturdu.

DİKKAT ÇEKEN 15 TEMMUZ İFADESİ

Bir iş adamına gönderilen 2016 tarihli raporda Türkiye'nin Iraklı militanlarla ilgili El Nusra'ya bilgi aktardığı yazıyor. Aynı e postada Rusya'nın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Türkiye'yi önceden bildirdiği de yer alıyor.

Epstein'de tarih ve alıcısı belirtilmeyen bir diğer raporda da Erdoğan'ın ordu içerisinde İsrail ile arası iyi olanları temizliyor iddiası yer aldı. Türkiye'nin İsrail ve GKRY petrol ve gaz sahalarını tehdit ettiği ve İsrail'in de Türkiye karşısında Kürtleri desteklediği öne sürüldü.

MOSSAD BAĞI TARTIŞILIYOR

Epstein'in isimsiz bir kullanıcıya gönderdiği mailde Pakistan'ın İmran Han'ı, barış için Erdoğan, Humeyni, Xi ve Putin'den daha büyük tehdit olduğu iddialarında bulunuyor. Belgelerdeki iddialar Epstein ile MOSSAD arasındaki bağı gündeme taşıdı.

Bilgi almak ve şantaj için Rus kızları tuzak olarak kullanılıyordu. Ortağı Maxvell'in Rus ordusundan iki personel ile olan fotoğrafları bu iddiaları destekliyor. Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a gönderiği mailde, Putin hakkında "Kendisi ile görüşmemi istedi" ifadesi yer alıyor.