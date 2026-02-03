Fuhuş, pedofili ve çok sayıda iddianın konuşulduğu Epstein davası Türkiye'ye de sıçradı. Barış Akarsu'nun da bir suikast sonucu öldürüldüğü iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi. İddialara göre, Akarsu, "Kimdir O?" şarkısının yayınlanmasından sonra bir suikast sonucu öldürüldü. İddialar sosyal medyada gündem olurken ünlü sanatçının ailesinden açıklama geldi.

AİLEDEN 'SUİKAST' İDDİALARINA JET YANIT

Akarsu'nun ailesi evlatlarının böyle kirli bir dosyada zikredilmesinden rahatsız olduklarını belirterek iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu ifade etti. Aile şu açıklamayı paylaştı:

"Rahmetli abime olan sevginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan kazanın izlenme almak için farklı yerlere çekilmesine lütfen izin vermeyin. Abim, talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetti. ‘Kimdir O?’ parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyoruz."