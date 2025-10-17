İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew, yaptığı yazılı açıklamada, “Kral, yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmelerin ardından, hakkımdaki suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet ailesinin çalışmalarını olumsuz etkilediği sonucuna vardık” ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM GÖREVİMDİR"

Prens Andrew, açıklamasında ailesine ve ülkesine olan sorumluluğunu öncelikli gördüğünü belirterek, beş yıl önce aldığı kamu hayatından çekilme kararının arkasında durduğunu vurguladı.

“Majestelerinin onayıyla artık bir adım daha ileri gitme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bana verilmiş olan ünvanları ve nişanları kullanmayacağım. Ancak hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddetmeye devam ediyorum.”

Prens Andrew, bu kararla birlikte resmi unvan ve nişanlarını bırakmasına rağmen “Prens” sıfatını koruyacak.

EPSTEİN İDDİALARI SONRASI BASKI ARTTI

Prens Andrew’un bu kararı, son dönemde Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarına ve Çinli bir casusla ilişki iddialarına ilişkin yeni haberlerin gündeme gelmesinin ardından geldi.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, yıllar önce İngiliz Prens ile yakın ilişkileri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekmişti.

"ZAMAN ZAMAN ZİYARETE GELİRDİ"

Epstein’in eski çalışanı Juan Alessi, Prens Andrew’un Florida’daki malikaneye sık sık geldiğini, hatta “haftalarca kaldığını” öne sürmüştü. Andrew’un eşi Sarah Ferguson’ın da zaman zaman aynı evi ziyaret ettiği belirtilmişti.

Prens Andrew, Epstein’in mağdurlarından Virginia Giuffre dahil olmak üzere birçok kadın tarafından cinsel taciz ve istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Giuffre, 2021 yılında New York’ta açtığı davada, Prens’in kendisini 17 yaşındayken hem Londra’da hem New York’ta rızası dışında taciz ettiğini iddia etmişti.

KRALİYET AİLESİNDE YENİ DÖNEM

Giuffre, Epstein davasının ana mağdurlarından biri olarak biliniyordu. 25 Nisan 2025’te, 41 yaşında hayatını kaybetmişti.

Prens Andrew’un ünvanlarını bırakma kararı, Kraliyet ailesinin imajını koruma çabası olarak yorumlanıyor. Buckingham Sarayı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, İngiliz basını kararın Kral III. Charles’ın onayıyla alındığını belirtiyor.