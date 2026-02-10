Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kuran ve 2019 yılında hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’e dair gizli dosyalar açılmaya devam ederken, bu kez odağa Körfez ülkelerinden isimler yerleşti. Epstein’in "Lolita Express" olarak bilinen özel uçağında çekilen bir kare, skandalın küresel boyutunu bir kez daha kanıtladı.

ARAP DÜNYASINDA ORTALIK KARIŞACAK

2012 yılına ait olduğu belirtilen fotoğrafta Epstein’in yanında iki kadın görülüyor. Yapılan incelemeler sonucunda bu isimlerin şunlar olduğu belirlendi:

Aziza Al-Ahmadi: Suudi Arabistanlı iş insanı.

Hind Al Owais: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) diplomatı.

Fotoğrafla birlikte ortaya çıkan detaylar ise kamuoyunda büyük infiale yol açtı. İddialara göre, Aziza Al-Ahmadi'nin, Epstein ile olan yakın ilişkisi kapsamında ona manevi değeri yüksek olan Kabe örtüsünden (Kisve) bir parça hediye ettiği öğrenildi.

Hind Al Owais'in ise Epstein’in kurduğu kirli ağda "kadın temin eden" (recruiter) figürlerden biri olduğu ileri sürüldü. Diplomatik nüfuzun bu ağ için kullanılıp kullanılmadığı sorusu uluslararası basında geniş yer buldu.

Daha önce açıklanan dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump ve Michael Jackson gibi isimlerin bulunduğu devasa bir "tanıdık" listesi gün yüzüne çıkmıştı. Ancak kamuoyundaki "suç ortağı listesi örtbas ediliyor" şüphelerine rağmen FBI, incelemeler sonucunda belirli bir "müşteri listesine" dair kanıt bulunamadığını ve Epstein’in hücresinde intihar ettiği yönündeki bulguları yinelemişti.