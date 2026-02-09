ABD Adalet Bakanlığı'nın çocuk fuhuş çetesi elebaşı Jeffrey Epstein hakkında yayınladığı milyonlarca dosyadan çıkan yazılar, görüntüler ve videolar skandal üzerine skandalı gün yüzüne çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Epsten'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nden aracılarla Kabe'nin etrafına örtülen, her yıl değiştirilen Kisve-i Şerif'ten üç parçayı ele geçirdiği belgelerde ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Epstein'n Kabe örtüsü parçalarıyla ne yaptığı, kısmen ortaya çıktı.

Epstein'in kutsal Kısve-i Şerif parçalarını halı olarak kullandığı ortaya çıktı. Epstein ve kimliği bilinmeyen bir kişinin yere serilen Kabe örtüsüne bakarken görüntüleri ortaya çıktı.

İncelenen belgelerde Kısve-i Şerif'in Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı isimler aracılığıyla temin edildiğini ve 2017 yılının Şubat ile Mart ayları arasında Epstein’e ulaştırıldığı ortaya çıktı.

Belgelerde iş kadını Azize el-Ahmedi ile Abdullah el-Maari’nin, Kabe örtüsünden alınmış 3 parçanın nakliyesini organize ettiği ve örtüyü taşımak için İngiliz Havayolları'nı kullanıldığı belirtiliyor.

Epstein'in bu kutsal örtüyü teslim aldıktan sonra yere serdiği, Epstein dosyalarında görüldü.