ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein’a ilişkin binlerce belge, New York’un Manhattan bölgesinde açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu.

Sergide, 3 bin 700’den fazla ciltlenmiş belge yer alırken, toplamda yaklaşık 3,5 milyon sayfayı kapsayan arşivin iki katlı bir galeri alanını doldurduğu belirtildi.

İNTİHAR NOTU DA PAYLAŞILMIŞTI

Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen intihar notu da kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf" şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştü.