En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve ölü bulunan Epstein dosyasına fotoğraflar girmeye devam ediyor.

GİZLİ GÖZETLEME ODALARI

2021 yılında, evde resepsiyonist olarak çalışan sanatçı Maria Farmer, personelin evin dört bir yanından canlı video yayınlarını izlediği gizli gözetleme odaları gördüğünü iddia etti.

"KAMERALAR HER YERDEYDİ"

Farmer, ''Epstein'ın tüm evlerinde bu mekanik odalar ve tünel sistemleri vardı... Bunu biliyorum çünkü Epstein bana söyledi. Bu odalar çok büyüktü, evlerden bile büyüktü. Bir odada neden bu kadar çok bilgisayara ihtiyaç duyulduğunu anlayamıyorum. Her mülkte her şeyi kaydeden delikli kameralar vardı. Kameralar her yerdeydi. Size gösterilmedikçe onları göremezdiniz.'' dedi.