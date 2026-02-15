ABD’de kamuoyuyla paylaşılan yeni soruşturma belgeleri, Jeffrey Epstein’ın 2014-2019 yılları arasında popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yüzlerce kez alışveriş yaptığını ortaya koydu. Dosyada yer alan fatura ve makbuz kayıtları, söz konusu dönemde 1.000’in üzerinde sipariş verildiğine işaret ediyor.

ALDIĞI ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKTİ

Belgelerde; okul çağındaki genç kızlara yönelik üniforma parçaları, bebek ürünleri, farklı kostümler, cinsel içerikli aksesuarlar, performans artırıcı ürünler, deri kırbaç, striptiz direği ve küçük boyutlu kameralar gibi dikkat çeken ürünlerin bulunduğu görülüyor.

Sipariş listesinde ayrıca klasik kıyafetler ve çeşitli elektronik ekipmanların da yer aldığı belirtiliyor.

BAKANLIĞIN DOSYALARINDA YER ALDI

Uzman değerlendirmelerine göre, bu alışveriş kayıtları tek başına doğrudan bir suç delili niteliği taşımıyor. Ancak Epstein hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde davranış örüntülerine ilişkin bağlamsal veriler sunduğu ifade ediliyor. Söz konusu belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kapsamlı soruşturma dosyalarının bir parçası olarak kamuoyuna yansıdı.