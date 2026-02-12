Norveç Ulusal Mali Suçlarla Mücadele Birimi (Økokrim), eski Başbakan, eski Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland'ın Oslo, Risør ve Rauland şehirlerindeki mülklerine baskın düzenledi.

Økokrim Şefi Pål Lønseth mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen baskınları doğruladı. Jagland ve çocuk fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu ortaya çıkmasının ardından eski Başbakan'ın dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Operasyonun ardından Jagland’ın "ağır yolsuzluk" suçlamasıyla resmi olarak şüpheli statüsüne alındığını bildirdi.

Perşembe sabahı Oslo’daki dairesine kutu ve bavullarla gelen çok sayıda polis memuru içerideki eşyalara el koydu.

Jagland operasyon sırasında avukatı Anders Brosveet ile birlikte konutuna gitti. Polis ekiplerinin mülklerdeki incelemeleri devam ederken yetkililer dava sürecinde Jagland'ın ifadesinin alınacağını duyurdu.

'SADECE PROSEDÜR'

Savunma tarafı ise baskınların ardından açıklama yaptı. Jagland'ın avukatı "yapılan suçlamanın hukuki bir prosedürden ibaret olduğunu ve davanın niteliğinde gerçek bir değişiklik yaratmadığını" savundu.

Avukat Anders Brosveet konuyla ilgili olarak “Økokrim şu anda Thorbjørn Jagland'ın ikametgahında ve yazlık evlerinde arama yapıyor. Bu beklenen bir durumdu ve bu tür bir soruşturmanın sıradan bir parçasıdır. Aramanın otomatik bir sonucu olarak Jagland şu anda resmen şüpheli statüsündedir. Bu durum davanın işleyişinde herhangi bir gerçek değişiklik teşkil etmiyor. Bu, polisin zorlayıcı eylemlere başvurmasının hukuki bir sonucudur” dedi.

Avukatıyla birlikte dairesinden ayrılan Thorbjørn Jagland ise dışarıda bekleyen basın mensuplarına “Söyleyecek tek bir şeyim var ve o da davanın işleyişinden dolayı çok mutlu olduğumdur. Daha fazla söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

POLİSİN ELİNDE ÖNEMLİ KANITLAR VAR

Operasyon sürecii Avrupa Konseyi bakanlarının dün Jagland’ın dokunulmazlığını oybirliğiyle kaldırmasının hemen ardından hız kazandı.

Alınan bu karar Jagland'ın 2009 ile 2019 yılları arasında yürüttüğü genel sekreterlik dönemindeki faaliyetleri nedeniyle yargılanabilmesinin yolunu açtı.

Kariyeri boyunca İşçi Partisi liderliği ve Meclis Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunan Jagland aynı zamanda Nobel Komitesi Başkanlığı da yapmıştı.

Økokrim Şefi Lønseth, operasyonla ilgili olarak “Aramalar Jagland hakkında devam eden soruşturmayla bağlantılıdır ve Økokrim Avrupa Konseyi'nin dün onun dokunulmazlığını kaldırmasının ardından bu soruşturmaya devam edebilmiştir” sözleriyle dünkü kararın önemini vurguladı.

Polis teşkilatı bu tür önlemlere başvurulması için somut şüphe gerekçelerinin mevcut olduğunu belirtti.