Türkiye'de "Epstein Belgeleri"ni paylaşan hesaplara erişim engeli getirildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın yeni yayımladığı milyonlarca belge, çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı içerikleri ile tüm dünyayı sarstı. Belgeler siyaset ve iş dünyasının simge isimlerine işaret ediyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Epstein Belgeleri kapsamında bilgi kirliliği oluşturduğu ve devlet büyüklerini hedef aldığı söylenen hesaplara erişim engeli getirdi.

Kararın hedefinde X ve TikTok platformlarında Türkiye ile ilgili iddialar paylaşan 20 hesap vardı. Hesapların sahipleri hakkında da soruşturma başlatıldı.