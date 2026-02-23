İngiliz siyasetinin son on yılına damga vuran en büyük skandallardan biri bugün (23 Şubat 2026, Pazartesi) somut bir infaza dönüştü. "New Labour" (Yeni İşçi Partisi) hareketinin mimarı ve eski bakan Peter Mandelson, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile yürüttüğü gizli faaliyetler ve kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Mandelson'ın Camden'daki adresinde gözaltına alındığı bildirildi.

Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki ayrı adreste yapılan aramaların ardından kamu görevi hakkında, görevi kötüye kullanma ve devlet sırlarını yetkisiz kişilerle paylaşma suçlarından soruşturma başladı.

Sorgusu Londra’daki bir karakolda tamamlanan Mandelson, hızlı bir yargılama süreciyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mandelson ile Epstein arasındaki 2009 yılına dayanan yazışmalar, bir devlet adamının finansal ve siyasi sırları nasıl sızdırdığını gözler önüne serdi.

Mandelson’ın, JP Morgan patronuna İngiltere Maliye Bakanı’nı bankacı primleri vergisi konusunda "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği belirlendi. Avrupa Birliği'nin borç krizi döneminde hazırladığı 500 milyar euroluk dev kurtarma paketini, henüz resmiyet kazanmadan Epstein’e haber verdiği ortaya çıktı.

Epstein'in 2003-2004 yıllarında Mandelson’a toplam 75 bin dolar, Mandelson’ın partnerine ise 10 bin sterlin gönderdiği kayıt altına alındı.

İşçi Partisi'nin seçim zaferlerinin beyni olarak tanınan Mandelson, Epstein skandalının patlak vermesiyle birlikte adım adım her şeyini kaybetti. 2024’te atandığı Washington Büyükelçiliği görevinden bir yıldan kısa sürede alındı. Yazışmaların ifşası sonrası İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti.

İngiliz siyasetinin en üst kademesi olan Lordlar Kamarası’ndaki koltuğunu da bırakmak zorunda kaldı.