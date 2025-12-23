Epstein skandalına ilişkin yayınlanan binlerce belge ve fotoğraf arasından Türkiye de çıktı. Yayınlanan belgelerde Epstein'in 15 Temmuz 2010 ile 30 eylül 2013 tarihleri arasında en az 9 kez Atatürk havalimanına indiği görüldü.

Belgelerde yer alan ve ismi açıklanmayan bir kadının şikayeti doğru ise durum vahim. İddiaya göre Epstein'in cinsel suçlarını gerçekleştirdiği Virgin adalarına getirdiği reşit olmayan kız çocuklarının geldiği ülkeler arasında Türkiye de var. Ocak 2024'te yayınlanan belgelerde de Türkiye izlerine rastlanmıştı.1999 depreminde kaybolan çocuklar üzerinden de çokça konuşulan skandal o günden bu yana araştırılıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez SÖZCÜ ekranlarında, ABD Adalet Bakanlığı'nın, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayınlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

'TÜRKİYE'NİN ADININ GEÇMESİ SON DERECE TEHLİKELİ'

Geçtiğimiz yıl buna dair bilgilere ulaşılmıştı ama bu yıl durum çok daha ciddi Amerika Adalet Bakanlığı'nın yeni belgelerinde Türkiye'nin adı netçe göründü. Uçakların nereden uçtuğu bazı uçakların varış noktalarının Türkiye olduğu da belgelerde var. Götürülen kız çocuklarının önemli bir kısmının dil bilmedikleri için korkunç zorluklarla karşılaştığı da söyleniyor. Türkiye'nin yapabileceği şeyler belli. Zaten o belgelerde uçak kayıtları var. Bizde de olması lazım. Mutlaka devletimizin Amerika ile görüşüp o belgeleri mercek altına alması lazım. Eğer bir ya da birkaç çocuk bindirildiyse uçağa onların kayıtlarına ulaşılması gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir konu içinde adının geçmesi son derece tehlikeli.

'TÜRKİYE TEYAKKUZDA OLMALI

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın kayıtlarına kadar düşmüş belgelerin üzerine devletimizin de gitmesi lazım. Bu suçun sadece çocuk istismarı ile sınırlı olmadığını biliyoruz. İşin içinde İsail'in de olduğunu, bazı siyasetçileri bu şekilde tuzağına düşürdüğünü de biliyoruz. Türkiye'nin bütün bunlarla ilgili vatanını koruyacak politikalar geliştirmesi gerekiyor. Emniyet güçlerimizin de teyakkuz halinde olması gerekiyor."

Türkiye'den küçük kız çocuklarının da istismar adasına götürüldüğüne iddiaların yer aldığı bir belge paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."