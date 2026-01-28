Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Arıkan ve Erbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyarete ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaretlerinden dolayı Arıkan ve heyetine teşekkür etti.

Türkiye’nin, bölgenin, dünyanın çok sayıda meselesi bulunduğunu, bunlarla ilgili uzun bir müzakere imkanı bulduklarını belirten Erbakan, "Fikir alışverişinde, değerlendirmelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de iki partinin bu diyaloğu, bu ilişkileri daha da güçlü bir şekilde, daha da yoğun bir şekilde devam ettirmesi gerektiğini kendileriyle ifade ettik, mutabık kaldık. Bu ziyaretin ve bundan sonra her iki partinin yapacağı görüşmelerin, bu ilişkinin hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenabıallah’tan diliyorum" diye konuştu.

"İNTİKAM ALMA GÜDÜSÜYLE ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Konya'da partisine mensup bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi üzerinden vekil transferlerine ilişkin sorulan soru üzerine, şöyle konuştu:

*Konya’da Yeniden Refah Partisi olarak yerel seçimde çok ciddi bir başarı elde edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 24’e varan bir oy oranı alındı. Bununla beraber 6 ilçe belediye başkanlığının Yeniden Refah tarafından kazanılması ve bunun sonucunda da AK Parti’nin kendi kalesi olarak gördüğü, çok güvendiği Konya’da ciddi bir değişimin yaşandığı ortaya çıktı.

*Bunun üzerine seçimden sonra adeta Yeniden Refah Partisi’nden bir intikam alma güdüsüyle, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 'bunları silkeleyelim' sözleri doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Burada belediye başkanları ciddi bir siyasi şantajla karşı karşıya kaldılar.

*Bu baskılar dolayısıyla ya da birtakım sağlanacak kolaylıklar ve menfaatler dolayısıyla maalesef omurgalı bir duruş sergileyemediler, milletin iradesine sahip çıkamadılar. Ancak bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil, diğer siyasi partilerde de olan bir olaydır.

*İktidarın gücü ve baskısı, siyasi şantajı dolayısıyla bugün diğer partilerden de CHP’den de belediye başkanlarının ve milletvekillerinin iktidar kanadına, AK Parti’ye geçtiğini biliyoruz.

Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerine girerken 520 bin üyeye sahip partilerinin, bugün üye sayısının 655 bine çıktığını ifade ederek, "Dolayısıyla birkaç belediye başkanının ayrılmış olması bizim gücümüzü olumsuz etkilemeyecektir. Bir yandan 130 binden fazla yeni üyeyi partimize kazandırmışız ve emin adımlarla, kararlı bir şekilde hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"SAADET PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ TABANLARI BİRBİRİNE SEVGİ BESLEYEN TABANLARDIR"

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi tabanlarının birbirine sevgi beslediğini, genel başkanlar düzeyindeki görüşmelerin de bunun bir göstergesi olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"İnşallah birlikte ülkemiz için, milletimiz için, İslam alemi için, rahmetli Erbakan Hocamızın her zaman ifade ettiği gibi 8 milyar insanın kurtuluşu için hayırlı, olumlu adımlar atmak nasip olur. Türkiye'de yapılan araştırmalarda yüzde 30'un üzerinde kararsız seçmen olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun bize söylediği gerçek şudur: Ne iktidardan ne ana muhalefetten memnun olan çok ciddi bir seçmen kitlesi vardır. Bu seçmen kitlesi iktidarın değişmesini istemekte, iktidardan memnun olmamakta; ancak mevcut ana muhalefetin de kendi derdine derman olabileceği konusunda şüphe taşımaktadır. Bu kitle büyük oranda yeni bir heyecanın, yeni bir umudun doğmasını beklemektedir, istemektedir. Bu umudun ve heyecanın oluşturulması için biz de Yeniden Refah Partisi olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Bu konuda Saadet Partisi ile görüşmelerimiz bundan sonra da daha sık ve daha yoğun bir şekilde devam edecektir. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak inşallah nasip olur."

EKONEMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Erbakan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Emeklilerin ve asgari ücretlilerin durumu gerçekten de biraz önceki görüşmemizde en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Türkiye’de ekonomik sorunlar, vatandaşa sorulduğunda en önemli problem olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilerimizin yüzde 90’ı açlık sınırının altında maaş alıyor. Açlık sınırı 32 bin lira olmuş durumda; emeklilerin yüzde 90’ı 32 bin liranın altında maaş alıyor. Asgari ücret maalesef açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırının 100 bin lira seviyesine geldiği bir Türkiye’de yaşıyoruz. Böyle bir tabloda 28 bin lira asgari ücret, 20 bin lira en düşük emekli maaşı karşımıza çıkıyor ve bu tablo bize şunu gösteriyor, Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında, yüzde 80’i ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 'Emeklilerin en düşük maaşını 18 bin küsurdan 20 bine çıkarmak için çok büyük bir lütufta bulunduk' diyen iktidar, 110 milyar liralık bir maliyete katlandı. Bu rakam, iktidarın 15 günlük faiz ödemesine eşittir. Yani milyonlarca emeklinin maaşını 20 bin liraya çıkarmak için ayrılan meblağ, 15 günde faize verilen parayla aynıdır. Dolayısıyla 'kaynak yok' ifadesini kabul etmemiz mümkün değildir. 23 senedir bütçe yapıp faize giden trilyonları kurtarsaydınız, bunu emekliye, emekçiye verseydiniz, bununla beraber imtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynakları, muafiyetleri ve kamudaki israfı ortadan kaldırıp emekliye aktarsaydınız çok daha farklı bir tablo olurdu."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, erken seçime ilişkin soruya da "Erken seçimle ilgili bizim tahminimiz 2027 sonbaharında bir seçim yapılması yönündedir. Çünkü anayasa değişikliğini gerçekleştirememeleri halinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın tekrar aday olabilmesi için bir erken seçim olması gerekiyor. Bunun da normal zamanından 4, 5 ya da 6 ay önce yapılacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla 2027 yılının seçim yılı olması kuvvetle muhtemeldir. 2026 yılını da seçimden önceki son yıl olarak ifade edebiliriz" yanıtını verdi.