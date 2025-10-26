Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da partisinin başkanlığının 3'üncü olağan kongresine katıldı.

Burada konuşan Erbakan, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında iktidarın tutumuna değinerek gelişmelere değindiğini söyledi:

*Gazze soykırımını en yüksek sesle kınadınız. En sert şekilde lanetlediniz, ama gel gör ki, İsrail'e istihbarat desteği sağlayan Kürecik Radar Üssü'nü kapattınız.

*İsrail'in nefes borusu olan petrol ihtiyacının yüzde 60'nı karşıladığı Bakü-Ceyhan petrol boru hattını kapattınız.

"SİZ İSTEDİĞİNİZİ ALIYORSUNUZ"

*Yani siz Gazze ile ilgili konuşmada varsınız, edebiyatta varsınız, ama icraatta yoksunuz. Bütün bu tablo, açık bir şekilde bize gösteriyor ki, siz istediğinizi anlıyorsunuz, kurtuluyorsunuz, Siz bu milletten alıyorsanız varsınız, İmtiyazlılar için varsınız, mazlumlar için yoksunuz.

*Ama biz buradayız. Biz hala aynı yerdeyiz. 1969'da besmelenin bereketiyle aynı istikamette, milli görüşte devam ediyoruz.