Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son genel seçimde destek verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa 'erken seçim' için çağrıda bulundu.

Çorum'da partisinin 3’üncü Olağan İl Kongresi’nde partililere seslenen Erbakan, "Hükümetin bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını vatandaşın önüne koymaktır" ifadelerini kullandı.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin, bu aziz millet ‘Milli Görüş’ü yeniden iktidar yapsın. O zaman bakın görün ülke nasıl yönetiliyor, ekonomi nasıl yönetiliyor, dış politika nasıl yönetiliyor hep birlikte görelim Allah’ın izniyle."

Erbakan, iktidara geldiklerinde bolluk ve bereket döneminin başlayacağını savunarak şu sözleri söyledi:

"İmtiyazlı holdinglere, israfa ve faize giden kaynaklar kurtarıldığında, bir de milli kaynak paketleriyle üzerine kaynak üretildiğinde yıllık 200-250 milyar dolarlık bir imkana sahip olacağız.

Bu imkanı ‘önce millet’ anlayışıyla asıl sahibi olan millete aktaracağız. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ’lere, sanayiciye, girişimciye ‘önce millet’ diyeceğiz ve bu imkanla milletin yüzünü güldüreceğiz.

Aynı 54’üncü hükümette Erbakan hocamızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Bülent Osman Osmanağaoğlu ve Melih Güner’in de katıldığı kongrede Nuri Kuşçu yeniden il başkanı seçildi.