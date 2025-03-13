Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

"BU MİLLETİN PARASINI RANTİYECİLERE YEDİRMEYECEĞİZ"

Erken seçim çağrısında bulunan Erbakan, "En kısa zamanda sandığı milletin önüne getirin. Bu sandık milletin önüne gelince milletimiz ferasetle hareket edecek ve Milli Görüş’ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizi iktidara getirecek. Yeniden Refah Partisi, Türkiye’yi ve milletimizi borç, faiz, zam, vergi girdabından kurtaracak inşallah. Biz bu milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını rantiyecilere ve imtiyazlılara yedirmeyeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ YOKSULLUKTUR"

Erbakan, Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, hükümetin ekonomi politikalarının halkı daha da fakirleştirdiğini savundu. Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’yi bu sıkıntılardan kurtaracağını belirten Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye’nin gerçek gündemi yoksulluktur. Şu mübarek ramazan ayında iftar sofrasını hazırlamakta, sahur hazırlamakta zorlanan milyonlar var, asgari ücretliler ve emekliler var. Bugün Türkiye’de yoksulluk sınırı 72 bin lirayı aşmış durumda. Açlık sınırı 22 bin lirayı aşmış durumda. Böyle bir ortamda asgari ücretin 22 bin lira, emekli maaşının 14 bin 469 lira olması demek, bu hayat pahalılığında Türkiye’de halkın yüzde 45’inin aç, yüzde 80’inin yoksul olması demek. Diyanet’in artık asgari ücretlilere ve emeklilere de fitre verilebilir fetvasını hepiniz yakinen gördünüz duydunuz. Türkiye’de yoksulluğun ve açlığın ulaştığı yeri göstermesi bakımından bu açıklama önemli bir yer tutuyor. Ayrıca 6,5 milyon kredi ve bireysel kredi kartı borçlusuyla karşı karşıyayız.

Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor. İşte Türk liramızın değer kaybını gösterecek en önemli göstergelerden biri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gittiği gezilerde çocuklara 200 lira vermesi. Piyasadaki en yüksek banknotu çocuklara harçlık olarak vermek durumunda kalıyor. Türk lirasının değerinin nasıl eridiğini, enflasyonun ne boyutta olduğunu, ekonominin ne noktaya geldiğini görüyoruz. İktidar her ne kadar Türk lirasındaki değer kaybını gizlemek için 500 ve bin liralık banknotları basmayı reddetse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın küçük çocuklara 200 lira dağıtması nasıl bir ekonomiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

"AVRUPA'DA EN AZ ET TÜKETİLEN ÜLKE TÜRKİYE"

AK Parti iktidarı döneminde vatandaşın bankaya borçları, çiftçinin, işçinin, işverenin borçları fırlamış durumda. Avrupa’da en az et, tavuk, balık tüketilen ülke maalesef Türkiye. Raporlara göre Türkiye’de 6 milyon yoksul çocuk var. Bakanlığın verilerine göre Türkiye’de sosyal yardım yapılan çocuk sayısı 5,4 milyon. Maalesef böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Halk ekmek, ucuz et kuyrukları almış başını gitmiş. Artık mızrak çuvala sığmıyor."