Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

-Ekonomi yönetimi bu Şubat’ı da boş geçmedi. MB, yüzde 16 olan 2026 yıl sonu enflasyon hedefini revize etti, yüzde 15-21 aralığına yükseltti.

-Bu demektir ki en az yüzde 21, hatta her sene olduğu gibi daha da yüksek çıkacak, enflasyonda tek hane 2027 için de hayal olacak.

-Bu sefer akla mantığa uygun bir bahane de bulamadılar! Bakın suçlu kim, sebep ne?! Yastık altı için alınan altınlar ve Ramazan alışverişleri!

-Ekonomi yönetiminin başarısızlığının suçunu da vatandaşa yıktılar. Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç.