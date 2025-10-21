Cem YILDIRIM

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2023’te yapılan seçimleri öncesinde AKP ile 30 maddelik protokol yaptıklarını, bunun karşılığında Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı’ndan kopan ve uzun süredir iktidarı eleştiren partisinin İstanbul İl Kongresi’nde konuşan Erbakan, “Denk bütçe, eğitim ve sağlık reformu, liyakat, torpilsiz düzen istedik. Kamudaki israfı sonlandırın, imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarmayın dedik. Paylaşımda, yönetimde ve yargıda adalet istedik, hiçbirini yapmadılar. Hem dünya hem de ahiret için uyarmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FAİZE VAR ÜRETİME YOK

İktidara sert sözlerle yüklenen Erbakan, şunları söyledi:

“Bu iktidar lüks villalarda var, varoşlarda yok. Lüks yatlarda var, traktörde yok. Denk bütçede yoksunuz ama faiz ödemesinde şampiyonsunuz. Bir avuç faizciyi abat ettiniz. Faizde varsınız, üretimde yoksunuz. Bu iktidar vatandaşı borçlandırmada var, gelir ve cüzdanda yok.”