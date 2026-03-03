REFAHYOL hükümetinin Başbakanı Necmettin Erbakan ölümünün 15’inci, doğumunun 100. yılında anıldı. Oğlu Fatih Erbakan babasının 83 yıldır kırılamayan rekorunu açıkladı. Erbakan 1943’te İstanbul Erkek Lisesi’ni 5 tam puan üzerinden 5 ile, 1948’de de İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ) 4 tam puan üzerinden 3.98 ile ve birinci olarak bitirdi.

MÜNİR ÖZKUL’UN OKULU

Turgut Özal, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu olmak üzere 2 cumhurbaşkanı 4 başbakan çıkaran bu iki okulda Erbakan’ın lise rekoru 83, üniversite rekoru da 78 yıldır kırılamadı.

1773’te kurulan İTÜ ile 1884’te kurulan İstanbul Erkek Lisesi bu süre içinde 250 bini aşkın mezun verdi. Erbakan’ın oğlu ve YRP lideri Fatih Erbakan, anma törenlerinde babasıyla ilgili hatıralarını anlattı.

Necmettin Erbakan 1937’de orta tahsile başladığı liseden 1943’te birincilikle mezun oldu. 83 yıldır not ortalamasını kimse tutturamadı. Siyasetçilerin yanı sıra Erol Evgin, Münir Özkul, Sadri Alışık, iş insanları, Abdullah Kığılı, Sabri ve Murat Ülker de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

İTÜ’yü ise Turgut Özal, Süleyman Demirel, Binali Yıldırım, Anıtkabir’in mimarları Emin Onat ve Orhan Arda ile sanatçılar Volkan Konak, Ata Demirer ve Funda Arar da bitirdi. Fatih Erbakan babası için “Kendisini 4 meziyetle anıyorum: Dirayet, Merhamet, Saygı ve Cesaret’’ diyerek şunları söyledi:

Fatih Erbakan

- “DİRAYETLİYDİ: 4 partisi de kapatıldı ama 5. partisini kurup yola devam etti, 80 yaşında seçim otobüsünün üzerindeydi.

- MERHAMETLİYDİ: Zülfü Livaneli’nin kendisiyle görüşme talebinin ardından cezaevlerinde sol görüşlü mahkumların ölüm orucunu bitirip onları hayata döndürdü.

- SAYGILIYDI: Bütün fotoğraflarına bakın otururken bile ceketinin düğmesi açmamış, iliklidir. Kendinden yaşça küçük insanları kapıda karşılayıp, kapıya kadar uğurlardı.

- CESARETLİYDİ: Kıbrıs Barış Harekatına karar veren hükümette karar vericiydi. 3 asır sonra yeniden toprak kazandığımız bir zaferi tarihe geçirdi. Çekiç Güç’ün görevine de son verdi.