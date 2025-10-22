YRP lideri Fatih Erbakan önceki gün partisinin il kongresinde 2023 seçimleri öncesi AKP ile 30 maddelik protokol yaptıklarını ve bunun karşılığında Cumhur İttifakını desteklediklerini açıkladı. Bunlar arasında “İlave vergi getirilmemesi, denk bütçe yapılması, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi, mazottan vergi alınmaması, çiftçi ve esnafın faiz borçlarının silinmesi, engelli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılması, atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün esas alınması, çalışan ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırı altında olması” gibi konular var.