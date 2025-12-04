Cem YILDIRIM

YRP lideri Fatih Erbakan, 3. Olağan Kongre sonrası partisinin yönetimini belirledi ve kendisine de 18 danışman atadı. YRP’nin Genel Sekreteri de Necmettin Erbakan’ın damadı ve Fatih Erbakan’ın eniştesi Mehmet Altınöz oldu.

Erbakan, eski Aksaray ve Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı, babası Necmettin Erbakan’ın sağ kolu eski Devlet Bakanı Fehim Adak’ın torunu Abdülhamid Adak, AKP’li eski Bakan ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın kayınpederi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in yer aldığı 18 kişiyi genel başkan danışmanı olarak atadı.

YRP Başkanlık Divanı da belirlendi. Genel başkan vekilliğine Doğan Aydal atandı. Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Teşkilat Başkanı Nurettin Gül oldu. Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ayşe Nur Aslan, Gençlik Kolları Başkanlığına da Selçuk Efe getirildi.