Cem YILDIRIM

Siyasi partilerin Ocak 2026 üye sayıları belli oldu. En belirgin artış Yeniden Refah Partisi’nde yaşandı. YRP lideri Fatih Erbakan’ın partisi üye sayısını 652 bin 933’e çıkardı ve AKP ile CHP’den sonra 3. sıraya yerleşti. 23 Kasım 2018’de kurulan 8 yıllık Yeniden Refah Partisi, 9 Şubat 1969’da kurulan 57 yıllık MHP’yi de geçti.

Fatih Erbakan’ın partisi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 498 bin 21, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun 391 bin 731 ve Saadet lideri Mahmut Arıkan’ın 314 bin 86 olan üye sayısını aştı. İYİ Parti 9 yıl önce 25 Ekim 2017’de, Saadet Partisi ise 25 yıl önce 20 Temmuz 2001’de kurulmuştu.

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verilerine göre AKP’nin Temmuz 2025’te 10 milyon 878 bin 733 olan üye sayısı 11 milyon 543 bin 301’e yükseldi. CHP’nin üye sayısı ise 1 milyon 903 bin 432’den 1 milyon 922 bin 757’ye çıktı. Saadet Partisi’nin üye sayısı da 246 bin 842’den 314 bin 86’ya çıkarak 67 bin 244 arttı. Anahtar Parti de 42 bin 851 olan üye sayısını 105 bin 342’ye yükselterek 62 bin 491 yeni üye kazandı.

Demokrat Parti’nin üye sayısı 309 bin 27 oldu. DEM Parti’nin ise geçen yıl Temmuz ayında 13 bin 970 olan üye sayısı 2 bin 258 kişi artarak 16 bin 228’e çıktı. TİP 35 bin 547, Zafer Partisi 71 bin 84, Gelecek Partisi 60 bin 494, DEVA Partisi 125 bin 962 üyeye sahip.