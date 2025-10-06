Turistik, işçi ya da ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşları, geçen yıl Suudi yönetimine şikayet edilmişti. Farklı vizelerle Arabistan’a giden vatandaşların, yıllardır hac sırası bekleyenlerin hakkına girdiği vurgulanmıştı. Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, “Ticari vize ile plansız, programsız gelen hacılarımız var.

7 KERE HACCA GİTTİ

Daha önce 3 aylık hac vardı. Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyorlardı. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Şikayet ettik, organizasyonumuzu baltalıyorlardı” demişti.

Eski Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş 7 kez hacca gitti

Dönemin Başkanı Ali Erbaş, şikayette bulunan Demirhan’ı görevden almıştı. Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise Hüseyin Demirhan’ı terfi ettirdi ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atadı. Diyanet kaynakları, on binlerce kişinin hacca gitmek için sıra beklerken eski Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın 7 kez hacca gittiğini hatırlatarak, “Yeni atanan genel müdür, hacdaki usulsüzlük iddialarının üzerine gitmeli. Hatırlı kişilere yönelik hac-umre ödemeleri araştırılmalı” dedi.