8 yıllık görev süresi boyunca 43 ülkeye 140’ın üzerinde geziye giden ve en fazla gezen Diyanet İşleri Başkanlığı rekorunun sahibi olan Ali Erbaş’ın gizli gizli Norveç’e gittiği ortaya çıktı. Ezan okunurken bile fotoğrafını paylaşan Erbaş bu gezide tek bir kare fotoğraf vermedi, geziyle ilgili ekibine de gizlilik talimatı verdi.

Erbaş’ın Norveç uçağında business koltukta oturduğu ve hostesten haşlanmış yumurta istediği detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Erbaş 2024 yılında da İskandinav ülkelerine gizli bir ziyaret düzenlemiş; geçen şubat ayında İsveç, Norveç ve Danirmarka’ya gitmişti. Bu gezi de gizli tutulmuştu.

Erbaş bu hafta içinde, görev süresi dolmadan Kırgızistan’a gidecek. Heyette koruma, fotoğrafçı ve kameraman olmak üzere on kişi yer alacak.