Diyanet İşleri Prof. Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül 2025 tarihinde dolacak. Adı sürekli skandallarla anılan, icraatları ve yayınladığı hutbeler ile de her kesimin tepkisini çeken Erbaş’ın görev süresini uzatma planı yaptığı belirtiliyor. Sekiz yıldır bu koltukta olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın son üç haftadır yayınladığı hutbelerde, toplumsal hassasiyetlere özellikle değinip tartışma yarattığı vurgulanıyor. Erbaş, bu hutbelere yönelik yoğun eleştiriler üzerine, “Biz dini anlatıyoruz ama saldırıya uğruyoruz” mesajı veriyor.

İKİ DÖNEM OLDU

Diyanet çevreleri ve Ankara kulislerinde Erbaş’ın böylelikle mağduriyet yaratarak, görev süresinin uzatılmasına zemin hazırladığı yorumu yapılıyor. Erbaş bu göreve ilk olarak 17 Eylül 2017’de atandı. 2021’de ise 4 yıllığına yeniden göreve getirildi. Diyanet’in 633 sayılı kuruluş yasasına göre başkanlar 5’er yıldan en çok iki dönem görev yapabiliyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince 2018’den itibaren 4’er yıllık iki dönem kuralı başladı.

Diyanet’in son üç hutbesi hayat tarzını hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, son üç haftadır, Cuma hutbelerinde hayat tarzını hedef aldı.

Bunun ilk örneği, kıyafetle ilgiliydi, “Kısa giysiler giyilmesi haramdır, buna sessiz kalan da vebal altındadır” denildi, bunu izleyen günlerde İstanbul’da, kısa giyinen genç bir kadın, başka bir kadının saldırısına uğradı.

İkinci hafta, “vatandaşın tatil tercihleri” sorgulandı ve şöyle denildi: “Günümüzde bazı tatil organizasyonları, helal haram hassasiyetinden uzak, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl aldı.”

Ve geçen hafta, kızların mirastan daha az pay alması savunuldu ve şöyle denildi: “Kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır.”