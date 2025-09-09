Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Mekke’ye Ankara’dan ütücü götürmesi büyük tartışma yaratırken, Erbaş’ın Ankara’da lojman olarak kullanılan villasında da ütü ve temizlik için personel görevlendirildiği ortaya çıktı. A.T isimli başkanlık çalışanının Erbaşların hizmeti için lojmana gidip ütü ve ev temizliğini yaptığı öğrenildi. A.T. daha önce de hacca götürülmüştü.



Diyanet İşleri Başkanlığı hutbelerinde lüksten, şatafattan, israftan kaçınılması gerektiğini söylerken, Mekke’ye Ankara’dan ütücü götürülmesi SÖZCÜ tarafından ortaya çıkarılmıştı. Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, başkan yardımcıları ve genel müdürlerin kaldığı Mekke Din Hizmetleri Ateşeliği binasındaki Hac İdare Merkezine “ütücü” unvanlı personeller götürüldüğü belgelerle açığa çıkmıştı.

ÜTÜ VE TEMİZLİK YAPTI

Ütücü olarak görevlendirilen personel Ali Erbaş ve eşinin kıyafetlerini yıkadı ve ütüledi. Üst düzey görevlilerin ve Erbaş’ın yakın ekibinin de kıyafetleri Türkiye’den götürülen ütücüler tarafından yıkandı ve ütülendi. Görev süresinin dolmasına sayılı günler kala, Erbaş’ın tripleks villasında da ütücünün görev yaptığı açığa çıktı. A.T. isimli başkanlık çalışanı Erbaşların hizmeti için lojmanda görevlendirildi. Ütünlerini ve ev temizliğini yaptı.