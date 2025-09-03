Lise mezunu kayınbiraderini “Başkan Müşaviri’’ olarak atayan ve işe bile gelmeden bu kadrodan yüksek kademe ile emekli olmasını sağlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şimdi de yeğenlerini göreve aldı.

DOLGUN MAAŞLI

Erbaş’ın ağabeyi Cafer Erbaş’ın kızı Hüda Erbaş, önce Diyanet Vakfı okulunda “eğitmen’’ olarak işe başladı sonra da Diyanet Vakfına geçti. Hüda Erbaş, sık sık Diyanet TV ekranında yayına çıktı, kurumda reklamı da yapıldı. Hüda Erbaş’ın daha önce de Diyanet’te çalışan ağabeyi Muhammet Erbaş ise şoför kadrosundan “musahhih” (düzeltmen) kadrosuna atandı. Bu kadronun daha dolgun maaşlı olduğu öğrenildi. Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftülük yapan damadı Muhammed Likoğlu da hizmet süresi yetmemesine rağmen 1. sınıf ilçe olan İstanbul Beykoz’a Müftü olarak atandı.