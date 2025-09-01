Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eyül’de sona erecek. Ancak uzatma bekleyen Erbaş, 8 yıllık görev süresinde yaptıklarıyla hep tartışıldı. Eşi ve kızları da Erbaş’tan geri kalmadı ve farklı haberlerle gündeme oturdu.Bir kızı ‘Gassal’ dizisini övdü ve vatandaşa ‘Titreyin’ dedi, diğeri BMW’sinin anahtarlığına şiir yazdı. Bir başkası da lüks restoranlardan sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Diğer kızının da 5 yıldızlı iki lüks otelde iki kez düğün yaptığı ortaya çıktı. Çantasını koruma polisine taşıtan eşi Seher Erbaş da, VIP umreler ile 7 kez de hacca gitti.

DİZİYİ ÖVDÜ ‘TİTREYİN’ DEDİ

Erbaş’ın en büyük kızı Vaize Merve Erbaş Likoğlu TRT’deki ‘Gassal’ dizisini övüp, “Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin” diye yazmıştı. Merve Erbaş’ın eşi Muhammed Likoğlu da görev süresi yetmemesine rağmen Beykoz’a müftü olarak atanmıştı.

Erbaş’ın diğer kızı Feyza Erbaş Şirinat ise havaalanından 3 çocuğunun fotoğrafını paylaştı, kaç ülke gezdiğini yazdı. BMW’sinin anahtarlığı için şiir yazıp, ‘’O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi, fırt diye alıp çıkarabilmeyi. O kadar isterim sevgili anahtarım” paylaşımı yapmıştı.

HUTBEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Erbaş hutbelerinde bazı düğünlerin lüks ve şatafat içinde yapıldığını belirtirken, kızı Şeyda Nur Küçük, Ankara ve Sakarya’da 2 lüks düğün töreni düzenlemişti. Eşi ve çocuğu ile VIP kontenjanından umreye gittiği iddiası ile de gündeme gelen Şeyda Nur, son olarak da Düzce İlahiyat Fakültesi’ne de ‘Küsür puan farkı’ ile araştırma görevlisi olarak atandı.

Lüks mekan merakı da var

Erbaş’ın 4. ve en küçük kızı Bihter Erbaş da lüks mekanları gezip sosyal medyadan paylaşıyor. Bihter Erbaş, İstanbul sosyetesinin tercih ettiği ve çok sayıda zengin şarap seçenekleri ile ön plana çıkan bir restorandan da fotoğraf paylaşmıştı. Restoranın menüsünde çorba 520 TL, mezeler bin 400 TL, peynir tabağı 870 TL fiyatlı olarak yer alıyor. Erbaş Ankara’da gittiği lüks bir restoranı da “Bu akşam yemeğimizde daha önce ilk şubesini deneyimlediğimiz favori mekânımızdaydık” notuyla paylaştı.

Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ise VIP umre ve 7 kez hacca gitmesi ile gündeme geldi. Erbaş’ın koruma polisine çanta taşıtması da tartışma yaratmıştı. Seher Erbaş, Sultanahmet Camii’nde görevli bir personele yumruk-tokat attığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.