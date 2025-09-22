Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde yaptığı harcamalarla gündemden hiç düşmeyen eski Başkan Ali Erbaş’ın giderayak yaptığı son “Şatafat” ortaya çıktı.

Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı er-Rabia ve heyeti ile Beşiktaş’taki lüks otelde toplantı yaptı.

Boğaz manzaralı Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de vatandaşların hac işlemleri görüşüldü. Otelin günlük kişi başı konaklama bedeli standart odada 86 bin liradan başlarken, deluxe ve Superior odalarda fiyat artıyor.

Otelin en lüks odası olan Naile Sultan Suit’te bir gecelik konaklama 826 bin lira ile dudak uçuklatıyor. Diyanet’e ve kamuya ait yüzlerce tesis varken Suudi heyetinin süper lüks otelde ağırlanması bir kez daha “İsraf etmeyin” hutbeleriyle çelişmiş oldu.