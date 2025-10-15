Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 Eylül günü Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Safi Arpaguş, eski başkan Ali Erbaş gibi davranmayacağını söyledi. Arpaguş önce Erbaş’ın ekibini tasfiye etti, makam aracı sayısını düşürdü, koruma sayısını da 6’dan 2’ye ikiye indirdi.

Erbaş 8 yıl boyunca 140 kez yurt dışına gitti 45 ülke dolaştı. Dünyanın etrafında 13 tur attı. Safi Arpaguş’un ise zorunlu haller dışında yurt dışı seyahat yapmayacağı bildirildi.

Arpaguş öğle yemeklerini de personel yemekhanesinde yiyor. Erbaş 8 yıl boyunca başkanlık yemekhanesine çok nadir geldi. Erbaş, İran kültürüne ait hakim yaka kravatsız gömlek tercih ediyordu. Yeni başkan yakalı gömlek giyiyor ve kravat takıyor.

Erbaş makam odasında bile ziyaretçilerini cübbe ile karşılıyordu ve her yere cübbe ile gidiyordu. Yeni başkan resmi programlar dışında cübbe giymiyor.

EŞİNE İMTİYAZ YOK

Eski başkanın eşi Seher Erbaş kurumda “Hanımefendi” olarak adlandırıldı. Kendisine şoför, makam aracı ve koruma tahsis edildi. Yeni başkanın eşi Hatice Arpaguş Marmara İlahiyat Fakültesi’nde profesör. Kuruma devir teslim hariç gelmedi; şoför, araba ve koruma da istemedi.

Arpaguş’un yakın çevresine projelerini anlatırken, “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görülmeye, her yere dua etmek için gitmeye gerek yok. Biraz öze dönülmesi gerek” dediği öğrenildi.