Ercan Saatçi Kimdir?
13 Mart 1968'de İstanbul'da doğan Ercan Saatçi, mandolin, akordeon ve keman çalabilmektedir. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katılan ünlü isim, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas bölümüne girmiştir. TRT Eurovision finallerine kalan Ercan Saatçi, o seneler içerisinde İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. 1990 yılında ise Grup Vitamin'i kurdu fakat Gökhan Semiz ile anlaşmazlıklar sebebiyle gruptan ayrıldı.
Ercan Saatçi 1997 yılında Gülümsün Özkök ile evlenmiş fakat 2009 yılında bu evliliği sonlandırmıştır. Çiftin Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi adında çocuğu vardır.