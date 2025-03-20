İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alınmıştı.
Sözcü TV'de Para Politika programını sunan Özlem Gürses, Saatçi'nin yakınlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.
'6 AYDIR WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLİYORMUŞ'
"Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla konuştum yayından önce" diyen Gürses, "Enteresan bulguya ulaştım doğruysa eğer. Sanatçı Ercan Saatçi'nin 6 aydır WhatsApp yazışmaları izleniyormuş. Buradaki ekran görüntülerinden ve yazışmalarından bulgulara ulaşılmış. İstanbul Başsavcılığı dosyaya bu nedenle Sanatçı Ercan Saatçi'yi de eklemiş. Buradan şu anlaşılıyor. WhatsApp yazışmaları da izlenebiliyor. Benim Ercan Saatçi'nin yakınlarından aldığım bilgi bu yönde" ifadelerini kullandı.